Леннокс Льюис назвал величайший поединок – это не бой с участием Усика
Легендарный боксер хочет увидеть поединок Фьюри – Джошуа
около 9 часов назад
Фото: Instagra
Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис высказался о потенциальном поединке Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Британца цитирует fightnews.info:
Прямо сейчас это самый большой бой в мире. Это то, что британцы хотят увидеть. Мы хотим увидеть, как Энтони Джошуа боксирует с Тайсоном Фьюри. Я взволнован этим поединком. С нетерпением его жду. Я слышал, что контракт подписан, так что вперед.
Напомним, что Джошуа должен провести поединок с блогером Джейком Полом. Бой Джейк Пол – Джошуа состоится 19 декабря в Майами. Трансляция - на Netflix.