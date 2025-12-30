«Не хочу принижать их достижения». Гвоздик сравнил Тайсона с братьями Кличко
Бывший чемпион мира назвал Майка визитной карточкой бокса
около 2 часов назад
Александр Гвоздик / Фото - ESPN
Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) для Sport-Express.ua сравнил экс-обладателей титулов в супертяжелом весе Виталия и Владимира Кличко с бывшим абсолютным чемпионом Майком Тайсоном.
Кто круче: праймовый Тайсон или братья Кличко?
«Ну, это провокационный вопрос. Знаете, если бы они побоксировали, мы бы узнали, кто лучше.
Конечно, если говорить о вкладе в мировой бокс – это Тайсон. Его знают все и во всем мире. Кличко, наверное, не так. Не хочу умалять их достижения, но Тайсон – это Тайсон. Визитная карточка бокса».
