Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) для Sport-Express.ua сравнил экс-обладателей титулов в супертяжелом весе Виталия и Владимира Кличко с бывшим абсолютным чемпионом Майком Тайсоном.

Кто круче: праймовый Тайсон или братья Кличко?

«Ну, это провокационный вопрос. Знаете, если бы они побоксировали, мы бы узнали, кто лучше.

Конечно, если говорить о вкладе в мировой бокс – это Тайсон. Его знают все и во всем мире. Кличко, наверное, не так. Не хочу умалять их достижения, но Тайсон – это Тайсон. Визитная карточка бокса».

