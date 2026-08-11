Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) для vRINGe прокомментировал победу своего соотечественника эксабсолютного чемпиона в двух весовых категориях Александра Усика (25-0, 16 КО) над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 КО).

«Мне кажется, что Александр просто не воспринял этого соперника как опасного. Мне показалось, что он не был в своей топовой форме. Потому что топовый Александр разобрал бы его за 3 раунда.

Но и Верховену нужно отдать должное. Большой парень. Использовал свои козыри по полной. Поэтому так и получилось. Но все равно все вопросы были решены в последнем раунде. Что тут еще сказать. Случилось то, что случилось.

Если есть возможность, скажем прямо, на этом хорошо заработать, то можно провести (бой) еще раз. С какой целью проводить реванш? Верховену он нужен. А Александру? Если он хочет – то можно провести. Если не хочет – тогда не нужен».