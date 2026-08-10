Zuffa Boxing прекратила сотрудничество с Гвоздиком
Бывший чемпион мира остался без контракта с промоутером
Александр Гвоздик / Фото - ESPN
Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) для vRINGe сообщил, что промоутерская компания Zuffa Boxing прекратила с ним сотрудничество.
Напомним, 39-летний украинец провел лишь один бой в организации Дейны Уайта – в начале февраля проиграл Радивою Калайджичу нокаутом в седьмом раунде на шоу Zuffa Boxing 2.
Ранее Гвоздик оценил проект Zuffa.