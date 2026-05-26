Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) для Sport Express поделился мыслями о возможном возвращении в ринг экс-владельца титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Ломаченко возвращается в ринг. Инсайдеры говорят, что Василию хотят организовать бой против Наваррете. Что вы думаете об этом?

«Это как раз тот бой, который ему нужен для возвращения. Если Василий сможет показать хотя бы половину своей лучшей формы, то Наваррете не станет для него проблемой».

А второй бой возможен против Джервонты Дэвиса. Кто там будет фаворитом?

«Будет очень интересно посмотреть. Многое будет зависеть от того, кто в каких кондициях будет находиться. Сейчас это непонятно. И Джервонта имел паузу, и у Василия была большая пауза. Всё будет зависеть от того, насколько боксеры будут мотивированы в конкретный момент времени».

Ломаченко ещё может стать абсолютным чемпионом мира?

«Чемпионом стать сможет, а вот насчёт абсолюта, я не знаю. Ещё раз повторюсь: всё зависит от того, как он себя чувствует и есть ли у него мотивация это сделать. На это нужно время. Последнее, что я помню с его слов, это то, что его жажда к боксу, этот драйв – уже иссяк, поэтому он не хочет боксировать. Если сейчас ему снова захотелось – посмотрим. Может, он планирует ещё боксировать пять-десять лет, мы же видели такие примеры. Я не знаю, что у него сейчас в голове».

Последний свой бой Ломаченко провёл 11 мая 2024 года, победив Камбососа. Реально ли после такого длительного простоя вернуться на топовый уровень?

«Это зависит от того, что он всё это время делал. Если он просто сидел, ел и наслаждался жизнью, то это усложняет процесс. А если он поддерживал себя в форме, то очень быстро вернётся».

Тут может быть и исключительно финансовая составляющая...

«Да. У нас почему-то считается, что если возрастные боксёры возвращаются ради денежного боя, то это их как-то унижает, делает не такими крутыми парнями. А почему нет? Если он возвращается, чтобы заработать – что в этом такого? Он звезда, и мне кажется, что это вполне нормально».

38-летний Ломаченко в последний раз выходил в ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025 года Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.

Напомним, Ломаченко может провести бой с чемпионом WBO и IBF во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете.