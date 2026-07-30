Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) в комментарии на YouTube-канале Fantastic Football & Other Sports поделился мыслями о сотрудничестве с промоушеном Zuffa и объяснил, почему считает этот проект перспективным для мирового бокса.

По словам украинского боксера, модель Zuffa ориентирована прежде всего на зрителей.

Я на самом деле верю в этот проект, потому что у них подход такой же, как и в UFC. И мне кажется, что для зрителя это намного лучше.

Например, у них нет pay-per-view. То есть, если ты раньше был подписан на ESPN или HBO, чтобы посмотреть бои Канело или еще кого-то, ты отдельно должен платить около 100 долларов просто за вечер бокса или за его бой.

В Zuffa они этого не делают. И мне кажется, их подход… можно так сказать: никто там тебя не выращивает. То есть для спортсмена это, мне кажется, хуже, потому что тебя там никто не будет вести и оберегать от сильных соперников, как это делается в классическом профессиональном боксе.

Там есть турнир, и сильнейший боксирует с сильнейшим. Поэтому, мне кажется, этот формат для зрителей, а зрители – это именно те люди, на которых все держится, потому что это те люди, которые платят. И он обречен на успех, мне так кажется, но посмотрим.