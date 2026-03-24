IBF лишила Опетая титула в бывшем дивизионе Усика.
Международная боксерская федерация не изменила свою позицию
около 3 часов назад
Международная боксерская федерация (IBF) лишила австралийца Джея Опетаю (30-0, 23 KO) титула в тяжелом дивизионе.
Цитирует Опетаю boxingscene.com.
«19 марта 2026 года Совет директоров IBF провел встречу в формате телеконференции, чтобы рассмотреть статус титула IBF в тяжелом весе, которым владеет Джей Опетая. По завершении заседания Совет проголосовал за то, чтобы сделать титул вакантным в соответствии с Правилом 5.H. Титул IBF в тяжелом весе вакантный».
IBF отозвала санкционирование добровольной защиты титула в тяжелом весе между Опетаей и Брендоном Глентоном.
По правилам организации, если чемпион IBF участвует в несанкционированном поединке в рамках своей весовой категории, титул объявляется вакантным независимо от результата.
Напомним, Опетая разбил Глентона и стал первым чемпионом Zuffa Boxing.
