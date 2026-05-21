Владимир Кириченко

Все билеты на поединок между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном были официально распроданы.

Бой между лидером хэвивейта и 37-летним нидерландцем пройдет 23 мая в Гизе, Египет.

Билеты на вечер бокса Glory in Giza: Undefeated Icons, который состоится возле Пирамиды Гизы, стоили от 2 100 египетских фунтов (около 1 900 гривен) до 5 800 египетских фунтов (около 4 750 гривен).

Tickets are now officially SOLD OUT for this Saturday’s fight between Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza ‼️



Напомним, в Великобритании заявили, что Усик нокаутом не сможет победить Верхувена.