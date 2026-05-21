Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью DAZN заявил, что собирается провести еще три поединка до завершения карьеры.

«Еще три боя (включая следующий против Рико Верховена – прим.), и все. Это не сто процентов, но когда я скажу, что завершил карьеру, то уже не вернусь».

Напомним, поединок с 37-летним нидерландцем состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе.

В рамках этого же вечера бокса обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (13-0, 5 КО) проведет бой с французом Бенджамином Мендесом Тани (9-1, 2 КО).

А британский боксер Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) и узбек Шахрам Гиясов (17-0, 10 КО) будут боксировать за вакантный титул WBA Regular в полусреднем весе.

