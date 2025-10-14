Член тренерского штаба Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Берни Дэвис высказался о хайпе вокруг Дарона Энниса (35-0, 31 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Как они там говорят? Эннис – это гибрид Роя Джонса и Теренса Кроуфорда? Ну, если так оно и есть, то я не вижу причин, почему бы ему не провести бой с грозой дивизиона – с бахрамом муртазалиевым. И прямо сейчас я жду заявления Энниса о том, что он хочет драться с бахрамом. Тем более что муртазалиев сидит без боев.

Если он захочет драться с чемпионом WBA (Абасс Барау), то с меня хватит. В таком случае больше не хочу ничего о нем слышать. Если в следующем бою он не будет драться с бахрамом, Верджилом Ортисом или Ксандером Зайасом, то я не хочу больше слышать о «Бутсе» Эннисе.

Считаю Джарона фаворитом против Ксандера. А с Верджилом, полагаю, там шансы где-то 50 на 50. Потому что Ортиса все эти комбинации не напугают.