Денис Седашов

Британский комментатор и эксперт по боксу Адам Смит стал гостем студии TalkSport и поделился впечатлениями от встречи с перспективным британским супертяжем Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО).

По словам Смита, Итаума заинтересован в том, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю нынешнего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Мозес очень скромный и приземленный, он готов сражаться с кем угодно, даже с Усиком. Но сейчас ему нужны раунды и опыт, а не сразу бой. Адам Смит

Эксперт подчеркнул, что Итаума стремится учиться у Усика:

У него уникальная тренировочная команда. Мозес, как молодой левша в супертяжелом весе, может многому научиться, находясь с ним в лагере. Ада Смит

Смит советует Итауме сначала получить опыт и обучение, прежде чем выходить на бой с чемпионом.

