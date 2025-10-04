«Он бы сразился с Усиком хоть завтра». Адам Смит — о амбициях Мозеса Итаумы
Эксперт считает, что молодому британскому таланту пока не стоит бросать вызов украинцу
около 1 часа назад
Британский комментатор и эксперт по боксу Адам Смит стал гостем студии TalkSport и поделился впечатлениями от встречи с перспективным британским супертяжем Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО).
По словам Смита, Итаума заинтересован в том, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю нынешнего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Мозес очень скромный и приземленный, он готов сражаться с кем угодно, даже с Усиком. Но сейчас ему нужны раунды и опыт, а не сразу бой.
Эксперт подчеркнул, что Итаума стремится учиться у Усика:
У него уникальная тренировочная команда. Мозес, как молодой левша в супертяжелом весе, может многому научиться, находясь с ним в лагере.
Смит советует Итауме сначала получить опыт и обучение, прежде чем выходить на бой с чемпионом.
