Владимир Кириченко

Британский представитель супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) испытывает трудности с поиском соперника для своего следующего боя, который должен состояться 13 декабря в Манчестере. Об этом сообщает The Ring.

По словам инсайдера The Ring Майка Коппинджера, в настоящее время рассматриваются две кандидатуры: Майкл Хантер (24-1-2, 17 KO) и Дэвид Аделейе (14-2, 13 KO).

При этом попытки организовать бой с Филипом Хрговичем (19-1, 14 KO) и Чжаном Чжилеем (27-3-1, 22 KO) не увенчались успехом.

Хантер не дрался с декабря прошлого года, когда он нокаутировал Кристиана Ларрондо Гарсию в 5-м раунде. Аделейе летом проиграл Хрговичу единогласным решением судей.

Ранее стало известно, что Итаума отказался от элиминатора с Фрэнком Санчесом – победитель этого боя стал бы обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Александр Усик.