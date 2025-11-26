Владимир Кириченко

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) в интервью для iFL TV заявил, что обладатель титулов WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) не захочет делить с ним ринг.

Вы представляете себе бой с чемпионом за титул, ведь все пояса у Усика, или вы представляете себе вакантный титул и бой с претендентом номер один?

«Он должен быть вакантным, не так ли? Потому что Усик на самом деле не хотел бы драться со мной. Ведь если бы я с ним бился и победил его, это свело бы на нет многое из того, чего он уже достиг. Олимпийский чемпион, двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, абсолютный чемпион в тяжелом весе, но проиграл 20-летнему. Это просто не имеет смысла.

С Фабио Уордли мы тренируемся в одном зале, поэтому этого не случится. Так что это должен быть один из других вакантных титулов. Посмотрим».

Бой Мозеса против Джермейна Франклина (24-2, 15 КО) состоится 24 января в Манчестере.

Напомним, ранее Усик сделал вакантным титул WBO и оказался вне топ-15 рейтинга организации.