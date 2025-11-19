Денис Седашов

Британский супертяжеловес и бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) заявил, что готов помочь видеоблогеру и боксеру Джейку Полу (12-1, 7 KO) подготовиться к бою против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Околи объяснил, что хочет поддержать Пола, чтобы тот лучше справился с вызовом, который его ожидает.

Я хочу помочь Джейку. Хочу, чтобы у него был шанс. Готов прилететь в Пуэрто-Рико. Не хочу, чтобы его просто уничтожили в одном раунде, если Джошуа наберет обороты. У меня тоже запланирован бой, но я найду несколько недель для спаррингов. Лоуренс Околі

По его словам, тренировочные сессии с ним могли бы добавить Полу уверенности перед встречей с «113-килограммовым мускулистым парнем из Англии.

Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоится 19 декабря в Майами, США.

Ранее стали известны космические гонорары Джошуа и Пола за очный мегафайт.