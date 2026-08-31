Бывший претендент на титул в супертяжелом дивизионе Мозес Итаума (14-1, 12 КО) прокомментировал свое поражение в поединке против Филипа Хрговича (21-1, 16 КО).

«Итак, вчера был не мой вечер. Мы стремились к победе, но просто проиграли более опытному боксеру.

Хочу поздравить Филипа Хрговича с победой. И хотя я не достиг желаемого результата, я верю, что приобрел опыт, который понадобится мне в будущих поединках.

Хочу поблагодарить болельщиков как на арене, так и за ее пределами. Вы сделали этот вечер еще более особенным и эмоциональным, чем я ожидал. Это был чрезвычайно хороший бой, и я благодарю Queensberry и DAZN за организацию этого шоу.

«Пусть Господь хранит вас, берегите себя, и я еще вернусь».