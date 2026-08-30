Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о психологическом состоянии супертяжеловеса Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО) после поражения от Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) в поединке за вакантный титул IBF.

Глава Queensberry Promotions оценил выступление своего подопечного и рассказал о дальнейших планах. Слова приводит Sky Sports.

Я не знаю, что он скажет. Я уверен, что он настоящий воин. Он доказывал это до самого конца. В конце это был именно такой бой — они просто стояли и обменивались бомбами.

Я даже не представляю, как он себя чувствует психологически. Психологически он, наверное, будет опустошен. Нам придется поговорить с ним, подбодрить его и посмотреть, как он себя чувствует.

На это уйдет какое-то время. Он должен хорошо отдохнуть. Сейчас вообще не тот момент, чтобы обсуждать это с ним. Мы, наверное, вернемся к этому разговору через пару недель или даже через месяц, и тогда увидим, куда двигаться дальше.