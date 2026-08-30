Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в социальной сети прокомментировал победу хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) над британцем Мозесом Итаумой (14-1, 12 КО) в поединке за титул IBF.

Украинский боксер оценил выступление спортсменов и обратился к обоим участникам боя.

Мой любимый принцип в методологии FACE – это Выносливость (Endurance). И снова выносливость побеждает мастерство и талант, как вчера вечером в бою между Хрговичем и Мозесом.

Поздравляю моего бывшего спарринг-партнера, единственного и неповторимого Филипа Хрговича; ты настоящий чемпион!

Я сам был на твоем месте, Мозес: ты сможешь вернуться и взлететь еще выше, если действительно этого хочешь.