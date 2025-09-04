«Никто не тронет Усика…» Эксперт о бое Итаумы с украинцем
Маккензі сомневается, что Моисею хотят разрушить карьеру
41 минуту назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился мыслями о потенциальном поединке британского проспекта Мозеса Итаума (13-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO). Эксперта цитирует vringe.com:
Его нужно развивать. Нельзя бросать его к Усику. Никто не может приблизиться к Усику. На самом деле, не важно, кто это будет из текущих супертяжей, никто не коснется Усика. Все это знают. Если они хотят разрушить этого парня, то пусть ставят его на бой с Усиком. Но они этого не хотят, потому что за ним стоят умные люди, развивают его.
Напомним, что WBO требует от Усика пройти медобследование.