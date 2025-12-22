Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) заплатит около $48,6 млн налогов со своего гонорара за поединок с популярным американским видеоблогером Джейком Полом (12-2, 7 KO).

По данным Yahoo Sports, оба боксера заработали по $93 млн за бой. Поскольку поединок проходил в США, гонорар Джошуа облагается федеральным налогом по высшей ставке 37%, что составляет примерно $34,5 млн. Кроме того, как гражданин Великобритании, Джошуа должен уплатить налоги со своего заработка за границей — еще $14,1 млн.

Напомним, что бой состоялся 20 декабря в Майами и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.