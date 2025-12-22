Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) не исключает возможности проведения поединка против чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO), если такое предложение поступит. Слова приводит Boxing Social.

Хотелось бы иметь такой бой, который подготовит тебя к Тайсону Фьюри, но не такой, что может стать «банановой кожурой». Но я думаю, каждый бой в супертяжелом весе — это риск поскользнуться.

Фабио Вордли — это другой план. Титул чемпиона мира в супертяжелом весе — больший приоритет для Эй Джея, чем Тайсон Фьюри. Эй Джей хотел бы снова выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Слушай, если они предложат нам бой с Фабио Вордли, а затем бой с Тайсоном Фьюри, Эй Джей, я думаю, не будет иметь абсолютно никаких проблем, чтобы взять это как можно быстрее.

Но тут, очевидно, масштаб боя с Фьюри — это то, что интересует людей, интересует Его Высокопревосходительство. Я не верю, что Его Высокопревосходительство придет и предложит нам бой с Вордли. Если так, и мы могли бы сражаться за чемпионство мира в супертяжелом весе — безусловно.