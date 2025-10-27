Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о организации поединка абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO) и Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Функционера цитирует vringe.com:

Бой между Усиком и Вордли был санкционирован, так что теперь начнется период переговоров. Если мы не сможем прийти к соглашению, то бой будет вынесен на промоутерские торги. Но я верю, что удастся договориться. Так или иначе бой состоится не раньше следующего года. Думаю, где-то в марте.

Я бы очень хотел, чтобы поединок прошел в Великобритании, но для него есть только два возможных места — Эр-Рияд или Лондон, и все. Я бы провел его на «Уэмбли» — и стадион был бы полностью распродан.