Президент UFC – о бое Джошуа с Джейком Полом: «Это очень плохая идея»
Несмотря на это, Вайт считает, что поединок соберет большое количество просмотров
около 6 часов назад
Фото: Matchroom / MVP
Президент UFC Дэйна Уайт высказался о поединке экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и боксирующего блогера Джейка Пола. Функционера цитирует vringe.com:
Это плохая идея. Это очень плохая идея. Но вот что я скажу. Этот бой будут смотреть многие. Конечно, и я в том числе. Ведь вы прекрасно знаете, ради чего все включат трансляцию. Все с нетерпением хотят получить то, чего они так долго ждали...
Томми Фьюри не верит, что бой Джошуа с Джейком Полом состоится.