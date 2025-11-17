Олег Шумейко

Matchroom в своих соцсетях анонсировала проведение поединка бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и блогера-боксера Джейка Пола (12-1, 7 KO).

Дуэль запланирована на 19 декабря (в ночь с 19 на 20 декабря по киевскому времени) и пройдет в Майами, штат Флорида, США. Отметим, что последний раз Джошуа выходил на ринг еще в 2024 году – досрочное поражение от Даниэля Дюбуа. Джейк в последнем поединке победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в июне 2025 года.

Напомним, что соперником американца должен был стать Джервонта Дэвис, но бой был сорван из-за проблем чемпиона с законом.