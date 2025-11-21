Известный тренер дал прогноз на бой Бенавидес – Ярд
Шилдс считает Дэвида одним из лучших боксеров современности
44 минуты назад
Знаменитый американский тренер Ронни Шилдс высказался о поединке чемпиона WBC Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 KO) с Энтони Ярдом (27-3, 24 KO). Наставника цитирует vringe.com:
Дэвид будет самим собой. Он дерется по одному сценарию. Он идет вперед, но наносит много ударов. Хотя Ярд и мощный панчер, я думаю, он никогда не видел никого подобного Бенавидесу. Он никогда не видел бойца, который выйдет и будет выбрасывать комбинации из 10-15-20 ударов за раз. Я не думаю, что он видел такое. Ему не следует полагаться на свою мощь. Он должен быть способен не отставать от Бенавидеса, чтобы выиграть этот бой. Он не может наносить один удар за раз и думать, что он нокаутирует Бенавидеса, потому что это не сработает. Бенавидес для меня сейчас боец топ-2 или топ-3 в Р4Р.
Напомним, что Бенавидес хочет покорить дивизион Александра Усика.