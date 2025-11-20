Известный американский тренер Абель Санчес высказался о следующем поединке Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 KO) и поделился ожиданиями от дуэли американца с топами дивизиона. Наставника цитирует vringe.com:

Бой с Ярдом не из легких, но Дэвид – настоящий талант. Энтони будет постоянно рядом, он даст ему тяжелый бой, но Бенавидес уверенно победит.

Бенавидес не справится с Биволом или Бетербиевым. Бенавидес был доминирующим бойцом в весовой категории 76,2 кг. А в 79,4 кг он показал, что уже не настолько доминирующий. У него отличные инструменты: высокая скорость рук, отличные комбинации, он прекрасно управляет происходящим на ринге. Но хватит ли у него силы и габаритов, чтобы справиться с Биволом или Бетербиевым?