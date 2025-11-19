Денис Седашов

Непобежденный чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) заявил, что стремится стать величайшим боксером всех времен.

Во время шоу Inside The Ring Show американец рассказал, что это — его мечта с детства.

С трех лет я мечтал стать лучшим боксером в истории, и я уверен, что достигну этого. Мы почти на финишной прямой и будем двигаться дальше, пока никто не сможет сказать обо мне ничего плохого. Давид Бенавидес

Боксер подчеркнул, что продолжит свою карьеру с той же решимостью, чтобы закрепить свое место среди легенд мирового бокса.

