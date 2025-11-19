Бенавидес: «Моя мечта с трех лет — стать самым выдающимся боксером»
Американец уверен, что достигнет этого, двигаясь вперед без остановок
17 минут назад
Непобежденный чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) заявил, что стремится стать величайшим боксером всех времен.
Во время шоу Inside The Ring Show американец рассказал, что это — его мечта с детства.
С трех лет я мечтал стать лучшим боксером в истории, и я уверен, что достигну этого. Мы почти на финишной прямой и будем двигаться дальше, пока никто не сможет сказать обо мне ничего плохого.
Боксер подчеркнул, что продолжит свою карьеру с той же решимостью, чтобы закрепить свое место среди легенд мирового бокса.
