«Тайсон щось відібрав у Усика». Промоутер Ф'юрі – о бое украинца с Уайлдером
Уоррен считает Александра фаворитом потенциального мегабоя
около 1 часа назад
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Слова функционера приводит vringe.com:
Сколько сейчас Деонтею? 40 лет. Он в форме, но является ли он тем же бойцом? Я не думаю, что он тот же боец, но, опять же, является ли Усик тем же бойцом? Он победил Тайсона (Фьюри), но эти бои чего-то его лишили. Он показал, что он боец с характером, и он точно продемонстрировал это против Даниэля Дюбуа. Он был на вершине своей игры, он все еще тот, кого нужно побить. Посмотрим. Если он проведет этот бой, и Деонтей будет в другом углу, пусть они сойдутся. Я ожидаю, что Усик победит. Я буду удивлен, если он не выиграет бой. Но одну вещь Вайлдер может сделать – он может вломить.
Бывший соперник Виталия Кличко назвал Усика одним из величайших боксеров в истории.