Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн в интервью The Ring поделился мыслями о предстоящем бое между чемпионом WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

Хирн считает Альвареса фаворитом, но не исключает победы Кроуфорда. Ключевым фактором, по его мнению, станет то, как Кроуфорд, который поднимается на две весовые категории, справится с габаритами и силой ударов мексиканца.

«Я склоняюсь к Кроуфорду, но вопрос в том, как вес повлияет на него и как он будет реагировать на удары Канело». Едді Хирн

Напомним, ранее появилось яркое промо боя Альварес — Кроуфорд.