Владимир Кириченко

Экс-чемпион в первом среднем весе Тим Цзю (25-3, 18 КО) для The Ring поделился мыслями о бое абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и владельца титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Кроуфорд может нанести вред Канело. У него разнообразный арсенал ударов, и он умеет бить так, что соперник этого не видит. Он может причинить ущерб. На мой взгляд, судя по тому, как Канело выглядел в своих последних боях, Кроуфорд выиграет. Раньше я думал иначе, но теперь вижу, что Канело уже не тот боец, каким был во времена боев с Геннадием Головкиным. Да, Канело в форме, но Кроуфорду еще есть что доказывать. Кроуфорду нужно просто боксировать и двигаться. У него есть боксерский IQ. Он боец очень высокого уровня».

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой длился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде, победил единогласным решением судей Уильяма Скала. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

