Временный владелец титула по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) для The Ring прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим владельцем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Усик – прекрасный боксер. Он сделал все идеально и остановил его. Это то, что есть, это тяжелый вес бокс.

Я предсказывал, что в первых трех-четырех раундах Даниэль Дюбуа будет пытаться давить, но Усик очень умный. Он провел сильную контратаку, и вы увидели результат».

Агит считает, что его стиль может стать для 38-летнего украинца новым вызовом.

«Я думаю, что так. Знаете, я не люблю болтать ерунду, но для фанатов и для всех любителей бокса – это лучший поединок.

Два парня, которые никогда не проигрывали. Он номер один в мире, я – номер четыре по версии The Ring. Почему бы и нет? Я 26–0, он 24–0. Поехали. Может, Турки Аль аш-Шейх организует этот бой – я готов».