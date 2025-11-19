Временный чемпион WBC Агит Кабайель (26-0, 18 KO) поделился мыслями о поединке Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола. Представителя Германии цитирует fightnews.info:

Это безумие. Ситуация в боксе изменилась. Все болельщики хотят смотреть смешные бои. Я не знаю, почему. У ЭйДжея много фанатов, у Джейка Пола их также много. Я думаю, что болельщики из разных уголков мира посмотрят этот бой.

Это большой поединок, людям он нравится, но я думаю, что для ЭйДжея это не спорт, не конкуренция. Если Джошуа говорит, что это лучший вариант для него, то так оно и есть. Он мог бы сразиться со мной или многими другими бойцами, но я думаю, что после поражения в последнем бою ему нужно дать отдохнуть своей голове. Что есть, то есть. Я ничего не могу изменить. Такая сейчас эпоха в боксе.