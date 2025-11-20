Кабель: «Будет ли WBC оказывать давление на Усика? Мы этого не знаем»
Временный чемпион организации готовится к бою с Книбой
около 3 часов назад
Временный чемпион WBC в тяжелом весе немец Агит Кабайел (26-0, 18 КО) отреагировал на повышение в статусе другого временного чемпиона дивизиона, а ныне обладателя полноценного титула WBO британца Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).
Кабайела цитирует sport.de.
«Искренне желаю всего наилучшего Фабио Вордли. Круто, что WBO отстояла своего спортсмена, что они делают свою работу.
Будет ли WBC строго придерживаться правил, объявлять статус обязательного претендента (то есть обязывать Усика сражаться с Кабайелем – прим.) и будет ли оказывать давление? Мы этого не знаем.
Сейчас я сосредоточен на 10 января. Если это будет бой за титул чемпиона мира, то тем лучше для немецкого бокса. А если нет, то нет. Я должен выиграть в любом случае. Все остальное будет потом».
Уордли имел статус временного чемпиона, однако украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) отказался от титула.
10 января в Германии Кабайел проведет бой против Дамиана Книбы.
Напомним, президент WBC Маурисио Сулейман планирует обсудить ситуацию по обязательной защите титула Усиком во время конвенции в Бангкоке в конце ноября.