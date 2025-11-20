Временный чемпион WBC в тяжелом весе немец Агит Кабайел (26-0, 18 КО) отреагировал на повышение в статусе другого временного чемпиона дивизиона, а ныне обладателя полноценного титула WBO британца Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).

Кабайела цитирует sport.de.

«Искренне желаю всего наилучшего Фабио Вордли. Круто, что WBO отстояла своего спортсмена, что они делают свою работу.

Будет ли WBC строго придерживаться правил, объявлять статус обязательного претендента (то есть обязывать Усика сражаться с Кабайелем – прим.) и будет ли оказывать давление? Мы этого не знаем.

Сейчас я сосредоточен на 10 января. Если это будет бой за титул чемпиона мира, то тем лучше для немецкого бокса. А если нет, то нет. Я должен выиграть в любом случае. Все остальное будет потом».