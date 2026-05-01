Канело в сентябре проведет бой против обидчика Деревянченко
Поединок состоится на шоу в Эр-Рияде
около 1 часа назад
Обладатель титула WBC во втором среднем дивизионе француз Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO) проведет поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO). Об этом сообщает Майк Коппинджер.
Бой пройдет в сентябре на шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
30-летний француз в последний раз выходил на ринг в андеркарде поединка Канело и Теренса Кроуфорда, когда встретился с гватемальцем Лестером Мартинесом. Бой завершился вничью раздельным решением судей.
В январе 2026-го Мбилли стал полноценным чемпионом WBC во втором среднем весе после того, как Кроуфорда лишили титула за неуплату взноса.
Последний бой Канело провел в сентябре 2025 года, когда проиграл Кроуфорду в бою за титул абсолюта.
Напомним, Турки Аль аш-Шейх готовит серию мегафайтов с участием главных звезд мирового бокса.
