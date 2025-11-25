Денис Седашов

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) готовится вернуться на ринг после своей громкой победы над Саулем Альваресом (62-3-2, 39 KO), и стороны уже движутся к возможному реваншу. Сообщает TV Azteca.

Мексиканец наметил планы на следующий год, среди которых — несколько спортивных проектов. В то же время он откровенно заявил, что реванш с Кроуфордом является его главной целью.

Это мой приоритет. Теренс Кроуфорд

Канело хочет реванш с Кроуфордом.