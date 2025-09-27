Канело возглавил рейтинги WBC и WBO в суперсреднем дивизионе
около 2 часов назад
Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирная боксерская организация (WBO) обновили рейтинг лучших боксеров во втором среднем весе.
Оба возглавил бывший обладатель этих титулов мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO).
Напомним, Канело в сентябре потерял звание абсолютного чемпиона, проиграв Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей.
Рейтинг WBC
Чемпион: Теренс Кроуфорд (США)
Временный чемпион: Кристиан Мбилли (Камерун/Канада)
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Хамза Шираз (Великобритания)
3. Хайме Мунгия (Мексика)
4. Лестер Мартинес (Гватемала)
5. Ослеис Иглесиас (Куба)
Рейтинг WBO
Чемпион: Теренс Кроуфорд (США)
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Хамза Шираз (Великобритания)
3. Диего Пачеко (США)
4. Якоб Банк (Дания)
5. Алем Бегич (Германия)
Напомним, в США поставили крест на карьере Канело.