Катмен Усика: «Украинцу после мегагонораров будет трудно вернуться к боям, которые будут составлять лишь десятую часть этого»
Анбер не знает, каким будет следующий шаг Александра
около 5 часов назад
Катмен Александра Усика (24-0, 15 KO) Рас Анбер поразмышлял, что ждёт на украинца в ближайшем будущем. Американца цитирует vringe.com:
Это очень хороший вопрос, и он очень сложный, потому что, по сути, Усик после пяти мегагонораров – два с Джошуа, два с Фьюри и второй бой с Дюбуа. Конечно, очень трудно сейчас выбрать кого-то и вернуться к боям, которые будут всего лишь десятой частью этого. Поэтому я не знаю, куда он направится дальше с точки зрения бизнеса. Не знаю. Конечно, как чемпион, ты сидишь там, и претенденты всегда хотят к тебе подобраться. Это справедливо, это то, что они хотят – титульный шанс. Но я не знаю, что он будет делать дальше.
