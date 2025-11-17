Деррик Эннис, отец и тренер временного чемпиона WBA в первой средней весовой категории Дарона Энниса (35-0, 31 КО), считает, что временный обладатель титула WBC в этом же дивизионе Верджил Ортис (24-0, 22 КО) не хочет драться с его сыном.

Цитирует Энниса-старшего boxingscene.com.

«Похоже, они не хотят драться с Джароном. Но мы можем двигаться дальше.

Думаю, это отличный поединок для обоих. Вирджил – замечательный боксер, ему нечего возражать. У него хорошая команда за спиной. Посмотрим.

Если Вирджил настолько хорош, как все говорят, вы увидите, что Джарон выйдет на другой уровень. Они еще ничего не видели. Они еще не видели того, на что он способен. Он работал с тяжеловесами и полутяжеловесами и останавливал их».