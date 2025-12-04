Эрик Гомес, президент Golden Boy Promotions, рассказал об организации боя временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Верджила Ортиса (23-0, 21 КО) против временного обладателя титула WBA в этом же дивизионе Джарона Энниса (35-0, 31 КО).

Цитирует Гомеса BoxingScene.

«Мы ведем переговоры с Matchroom, ведем переговоры с DAZN и планируем встретиться с Вирджилом и его командой на следующей неделе, чтобы представить ему условия соглашения. Это бой, который он хочет, он хочет крупного боя и готов к нему. Посмотрим, сможем ли мы договориться.

Самое главное, чтобы боксеры хотели драться друг с другом. Детали будут согласованы с Matchroom, но сейчас мы работаем над мелочами и завершаем некоторые вопросы с DAZN. Если все будет в порядке, мы представим все Вирджилу, и он примет решение.

Он этого хочет. А когда оба боксера этого хотят, обычно бой происходит».