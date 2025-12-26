Экс-чемпион мира Амир Хан рассказал, с кем Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 KO) стоит провести бой перед мегафайтом с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Британца цитирует vringe.com:

Он на самом деле не хочет драться с топовыми чемпионами мира, как Дюбуа или Усик, или с кем-то подобным. Поэтому, возможно, он пойдет и подерется с другими. Бой против Фабио Уордли — это хороший поединок, но это трудный бой для возвращения. Хотя, зная Тайсона, он может сказать: «Я за». Он делает то, чего мы от него не ожидаем.

Я думаю, хороший бой для Тайсона будет с Тони Йока. Это будет большой бой для всех бойцов: Джошуа, Фьюри. Мы действительно не хотим увидеть, как Фьюри побьют, потому что он не получит этот бой за огромный гонорар. Если мы посмотрим на супертяжелый дивизион, то с Уордли может быть хороший поединок. Турки Аль аш-Шейх может устроить любой бой. Он уже устраивал поединки, которых мы не ожидали, и проводились реванши.