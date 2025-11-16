«Я не видел одним глазом». Хегай прокомментировал поражение в бою за титул WBO
Поединок был остановлен после десятого раунда
около 6 часов назад
Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) прокомментировал поражение в титульном поединке за звание чемпиона мира WBO против мексиканца Рафаэля Эспинозы (28-0, 24 КО).
После боя Хегай поблагодарил болельщиков за поддержку и объяснил, что не смог продолжать выступление из-за проблем со зрением. Слова приводит LuckyPunch.
Я хотел бы драться дальше, но не видел ничего одним глазом. Спасибо за возможность провести титульный бой. Я отдал всего себя на ринге. Я вернусь.
