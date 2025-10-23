Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал бойца, который может стать наибольшим вызовом для Александра Усика (24-0, 15 KO). Британца цитирует fightnews.info:

Я думаю, что Опетая может стать четвертым бойцом, который был чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весе. Я считаю, что он способен это сделать. Я не думал, что после Усика будет еще один такой боец, но я наблюдаю за Опетаей и считаю, что он доставит проблемы любому сопернику.

Опетая дал бы Усику более сложный бой, чем кто-либо другой. Я думаю, что он также это понимает. Безусловно, я бы победил Опетаю, но мне пришлось бы показать свое лучшее выступление. Я действительно его уважаю.