Бывший чемпион мира Дэвид Хэй высказался в интервью iFL TV, что Мозес Итаума (13-0, 11 KO) может дать Александру Усику (24-0, 15 KO) лучший бой из всех представителей хевивейта:

Я знаю, что Усик – гений, и он лучший в мире, но я говорю о человеке, у которого наилучшие шансы в мире победить его. Я не говорю, что он его победит, я говорю, у кого еще есть лучшие шансы? Все остальные пробовали и терпели неудачу, а он молод, быстр и голоден, и, кажется, у него тяжелые руки.

Усик не прирожденный супертяжеловес. Он качанный крузервейтер, и он действительно хорошо выступает, но те удары, которые наносит Мозес, справились бы с любым прирожденным хевивейтером. Он показал, насколько он силен, с такой легкостью победив Уайта.