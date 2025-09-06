Олег Шумейко

Тренер Дерека Чісори (36-13, 23 KO) Алексіс Деметріадес вспомнил бой своего подопечного с современным лидером дивизиона Александром Усиком (24-0, 15 KO). Наставника цитирует vringe.com:

Я тренирую Дерека 5 лет. Мое единственное поражение с Дереком было в бою с Усиком. Я довел его до раздельного решения (на самом деле, единогласного – XSPORT) в бою с Усиком.

И многие люди считали, что он выиграл бой.

Я считаю так же. Так же думал Усик в раздевалке и его менеджер. Я довел его до этого, я готовил его к каждому бою. Это мое единственное поражение с Дереком Чисорой, у меня с ним 9 побед. Я считаю, что некоторые просто завидуют. Они просто понимают, что у нас живое окружение, у нас много бойцов. У меня сейчас 46 активных профессионалов.

Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.