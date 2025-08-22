Денис Седашов

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй считает, что именно 20-летний британский проспект Мозес Итаума (13-0, 11 KO) ныне является чуть ли не единственным супертяжеловесом, который способен создать настоящие проблемы Александру Усику (24-0, 15 KO).

В интервью iFLTV Хэй подчеркнул, что у молодого боксера есть то, чего не хватает другим: мощный удар и агрессия.

Все уже пробовали и потерпели неудачу. А Итаума — молодой, быстрый, жаждущий побед и имеет очень тяжелые руки. Усик — гений и лучший в мире, но если говорить о тех, кто может его победить, то шансов больше именно у Мозеса. Дэвид Хэй

Отметим, что приоритетным соперником для украинца считают Джозефа Паркера, который является претендентом на титул WBO.