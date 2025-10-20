Денис Седашов

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй признался, что даже на пике своей карьеры есть один боксер, которого он бы избегал.

В разговоре с Карлом Фрочем на его YouTube-канале Хэй отметил, что среди современных тяжеловесов Эвандер Холифилд мог бы одолеть его без сомнений.

В расцвете сил я, кажется, победил бы всех, кроме Холифилда. Он бы меня, без сомнения, разгромил. Дэвид Хэй

