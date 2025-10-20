Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который мог бы его победить
Британский боксер назвал боксера, которого бы избегал даже в лучшие годы карьеры
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй признался, что даже на пике своей карьеры есть один боксер, которого он бы избегал.
В разговоре с Карлом Фрочем на его YouTube-канале Хэй отметил, что среди современных тяжеловесов Эвандер Холифилд мог бы одолеть его без сомнений.
В расцвете сил я, кажется, победил бы всех, кроме Холифилда. Он бы меня, без сомнения, разгромил.
