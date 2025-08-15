Легендарный боксер Дэвид Хэй оценил свои шансы на ринге с Александром Усиком (24-0, 15 KO) и Эвандером Холифилдом. Британца цитирует vringe.com:

Это была бы тяжелая ночь, я вам говорю, очень тяжелая. Он не любит пропускать удары ради забавы. В крузервейте или в хевивейте – где я хотел бы провести бой? Возможно, в супертяжелом весе. На бой с Усиком я хотел бы быть 95 кг, и я думаю, я нашел бы его своей правой. Но я также вижу вариант, где он не позволил бы ей приземлиться. Хотя я попадал ею, когда соперники этого не хотели. Это был бы отличный бой. Я думаю, я бы победил, нашел бы путь к победе. Но я был бы на своем пике. Возможно, мне пришлось бы драться лучше, чем когда-либо. Возможно, Усик смог бы вытянуть из меня больше, чем я мог в то время, потому что он такой хороший. Я всегда за себя против любого бойца.

Вот Холифилд был бы немного другим. Холифилд дрался иначе. С Усиком была бы перестрелка на точность на дальней дистанции, а Холифилд просто накинулся бы на меня и заставил бы драться 15 раундов. Мне кажется, у меня было бы больше шансов побить Усика, чем Эвандера Холифилда.