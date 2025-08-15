Рой Джонс-младший высказался о следующем поединке Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова легендарного американца приводит vringe.com:

Нет, не вижу никого, кто смог бы победить его сейчас, но есть лучший подозреваемый на эту роль – это Джозеф Паркер.

Единственный бой, где будет небольшое испытание, потому что у Джозефа Паркера есть боксерские навыки, хорошая скорость рук, он умеет маневрировать, как маленький боец, и у него новый тренер – Энди Ли, который тоже знает, что делает.