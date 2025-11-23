Чемпион WBO в полусреднем весе Девин Хэйни (33-0, 15 KO) высказался о победе над Брайаном Норманом (28-1, 22 KO). Американца цитирует fightnews.info:

В 2024 году я потерял всё. Всё обрушилось на меня. В 2025 году я пришел, чтобы всё вернуть. В 2026 году я пойду за всем.

Норман делал именно то, что мы планировали, поэтому я смог этим воспользоваться. После того, как я потряс его и отпустил, он внес коррективы. Так что потом нам тоже пришлось приспосабливаться. Но он настоящий чемпион. Норман определенно лучше, чем я ожидал. Я благодарен ему за эту возможность. Он дал мне шанс снова стать чемпионом мира.