В Эр-Рияде состоялась финальная дуэль взглядов перед боем Хейни – Норман
На кону поединка будет стоять титул WBO
около 1 часа назад
Хейні и Норман / Фото - Yahoo
Владелец титула WBO в полусреднем дивизионе Брайан Норман (28-0, 22 КО) и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0, 15 КО) провели финальную битву взглядов.
Бой состоится 22 ноября в Эр-Рияде в рамках вечера The Ring IV. Для Хейни это дебют в 66,7 кг и первый поединок после поражения Гарсии, для Нормана — обязательная защита титула.