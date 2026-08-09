Владимир Кириченко

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Девин Хейни (33-0, 15 КО) и регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Джек Каттеролл (32-2, 14 KO) находятся на «очень продвинутой» стадии переговоров о поединке 3 октября. Об этом сообщает Джулиус Джулианис.

Переговоры с Лиамом Паро, о которых сообщалось ранее, были сорваны из-за чрезмерных финансовых требований австралийца.

Хейни стал чемпионом мира в трех весовых категориях в ноябре прошлого года, когда по очкам победил Брайана Нормана-младшего и завоевал пояс WBO.

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Devin Haney y Jack Catterall, en negociaciones muy avanzadas para enfrentarse el 3 de octubre por el Mundial wélter WBO que ostenta Haney



La negociación con Liam Paro se rompió por las excesivas pretensiones económicas del australiano#HaneyCatterall — JuliusJulianis (@julianisjulius) August 7, 2026



Отметим, американец проведет первую защиту титула.

Каттеролл в мае победил Шахрама Гиясова в бою за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Он хотел поединка против «суперчемпиона» WBA Роландо Ромеро – или Теофимо Лопеса, если тот заберет титул.

Ранее WBO назначила промоутерские торги по бою Хейни и обидчика Беринчика.